Atacan a disparos vehículo de avanzada de candidato a la Gobernación del Vichada

El suceso ocurrió en la noche del sábado 17 de mayo, cuando fue atacada la comitiva del candidato y exalcalde Juan Carlos Cordero, mientras se desplazaba por las inmediaciones de la inspección La Catorce, en el municipio de Cumaribo, donde el aspirante tenía previsto hacer presencia.

Una de las camionetas que transportaba material publicitario y logístico de la campaña fue alcanzada por varios impactos de bala, luego de que el vehículo no se detuviera ante un retén irregular instalado por personas aún no identificadas. Las primeras hipótesis señalan que las disidencias de la Nueva Marquetalia de las Farc serían las responsables del hecho; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

La Alcaldía de Cumaribo, en un comunicado oficial, rechazó este acto de violencia e informó que ya se adelantan investigaciones por parte de la fuerza pública para dar con los responsables.

Tras el suceso, el candidato Cordero confirmó el hecho en sus redes sociales, asegurando que no hubo heridos en el ataque y agregó: "Hoy le digo al Vichada que son tristes estas noticias, pero seguiré con firmeza mi ruta; seguiré recorriendo paso a paso cada uno de los territorios de este departamento".