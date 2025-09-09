Brutal ataque en barrio Trinidad de Medellín; rocían con gasolina a habitante de calle

Brutal ataque en el barrio Trinidad de Medellín. A una mujer en situación de calle le rociaron gasolina y luego le prendieron fuego. El agresor fue capturado y la víctima permanece en coma inducido y con pronóstico reservado, debido a las graves quemaduras en el 60% de su cuerpo.

Comunidad en Medellín no sale del asombro

Luego de conocer el aberrante caso en el que un hombre de 65 años decidió rociarle gasolina a la mujer en situación de calle, para luego prenderle fuego y huir del lugar, la comunidad de Medellín aún no sale del asombro.

Y es que, según se ha podido conocer, los hechos ocurrieron en el barrio Trinidad, donde los vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.

La investigación de la situación ha determinado que, al parecer, una vez el hombre le prende fuego a la mujer, esta logra desplazarse por su cuenta hasta un sede la Cruz Roja en donde es atendida y llegada hasta un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

El coronel Salomón Bello, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que, con las características entregadas por los vecinos de la zona, se logró la captura del presunto responsable, de 65 años.

"Con las características del agresor, los profesionales de Policía ubicaron y capturaron al victimario cerca al barrio Trinidad. Esta persona fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y se encuentra a la espera de las audiencias preliminares", destacó el uniformado.

Por el momento. lo que se ha podido conocer es que la víctima del brutal ataque se encuentra intubada y en coma inducido debido a las quemaduras de tercer grado que tiene en el 60% de su cuerpo. Por esta razón, las autoridades en Medellín tienen más información de la mujer para determinar si tiene familia en la ciudad.

Finalmente, se busca esclarecer por qué el hombre atacó a la mujer, pero, mientras eso pasa, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por la tentativa de homicidio agravado.