Capturan en Medellín a 'El Negro', encargado de enviar droga hacia Europa

En desarrollo de una ofensiva coordinada por la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Seguridad Interior de Francia se logró la captura en Medellín de Pablo Andrés Mena Restrepo, alias 'El Negro', señalado de trabajar bajo la modalidad de outsourcing con 'La Terraza' para enviar drogas a Europa.

Según detalló el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, este hombre enviaba vía aérea diferentes cargamentos de estupefacientes y, además, coordinaba la compra de los insumos químicos para la producción de cocaína en un laboratorio ubicado en el municipio de Santo Domingo en Antioquia.

Aunque las autoridades destacaron esta captura, hay que mencionar que hace solo unos días se activó en Medellín el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen que busca dar este tipo de golpes a las estructuras delincuenciales de la capital de Antioquia como, por ejemplo, la captura de alias 'Jota' de la que habló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

"Este tipo operaba desde Medellín y a través de ciudades, por ejemplo, como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, operaba a través de los puertos y era el que se encargaba dentro de esa estructura en llevar la droga a países como Holanda, a países en Europa, a Costa Rica, a México y también a Estados Unidos", destacó el mandatario.

Sobre este tipo de operativos hay que mencionar que el Bloque de Búsqueda es un grupo élite con más de 400 uniformados que buscarán combatir el narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilícitas parte del día a día de los habitantes del Valle de Aburrá.

Por último, y mientras avanza los proceso judiciales contra alias 'El Negro', la Policía Nacional indicó que en Medellín se instalarán puestos de control en aéreas críticas y, además, se ejecutarán algunos planes enfocados especialmente en la captura de objetivos de valor como ya se hizo con 'Jota' y 'El Negro'.