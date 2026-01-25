Ataques a red eléctrica en el suroccidente obligan al Gobierno a reforzar la seguridad

Los ataques contra la infraestructura eléctrica en Colombia continúan en aumento. El Ministerio de Minas y Energía denunció que, en los últimos días, se registraron dos nuevos atentados en el suroccidente del país, hechos que agravan la situación de seguridad energética y afectan el funcionamiento del sistema eléctrico en el país.

Según el ministerio, estos nuevos ataques coinciden con la suspensión de las exportaciones de energía hacia Ecuador, un panorama que ha generado presiones adicionales sobre la operación del sistema y ha encendido las alertas en el sector. El Ministerio recordó que desde diciembre de 2025 se vienen presentando ataques constantes a la infraestructura eléctrica, especialmente en el departamento del Cauca, una zona donde operan grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN.

“El sabotaje a la infraestructura eléctrica no es solo un ataque contra torres, subestaciones o líneas; es un ataque directo contra las comunidades, contra los hogares, los hospitales, las escuelas y la economía regional”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ratificando que las consecuencias de estos actos criminales están afectando directamente a la población y, además, ponen en riesgo derechos fundamentales.

Ante este escenario, el Gobierno nacional reforzó la seguridad física y operativa del sistema eléctrico, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Despacho (CND) y las empresas operadoras de red, especialmente en Cauca y Nariño, donde se concentran los ataques. A la par, avanzan los procesos de judicialización de los responsables, criminales que ponen en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad energética de toda la región.

“Hemos reforzado la seguridad física y eléctrica de nuestra infraestructura estratégica y estamos trabajando sin descanso para restablecer el servicio en los puntos impactados, proteger los activos del sistema y avanzar en la judicialización de los responsables de estos atentados contra la infraestructura pública”, afirmó el ministro de Minas y Energía.

Finalmente, el ministerio reiteró su compromiso con la seguridad energética del país, la protección del acceso a los servicios públicos y la defensa de una infraestructura clave para el desarrollo económico y la vida cotidiana de las comunidades del suroccidente colombiano.

