En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ataques a red eléctrica en el suroccidente obligan al Gobierno a reforzar la seguridad

Ataques a red eléctrica en el suroccidente obligan al Gobierno a reforzar la seguridad

El ministerio alertó sobre dos atentados recientes, que están amenazando la seguridad energética nacional, afectan la operación del sistema eléctrico y agravan el impacto social.

Publicidad

Publicidad

Publicidad