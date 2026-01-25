Condenan a extranjero a cadena perpetua por explotación de menores en Medellín y otras ciudades

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que el ciudadano estadounidense Manuel Poceiro de 66 años fue condenado a cadena perpetua por delitos sexuales contra menores de edad en la capital de Antioquia y otras ciudades del país.

La información que pudieron recopilar las autoridades internacionales deja en evidencia que al hombre se le halló un teléfono celular en donde se encontraron decenas de imágenes y videos de pornografía infantil, incluyendo menores de edad radicadas en Medellín.

Según destacó el mandatario, el extranjero fue condenado por coerción e incitación de menores a actividades sexuales, producción de pornografía infantil y posesión de material con contenido de explotación sexual de menores.

Además, Gutiérrez fue enfático al afirmar, “se hizo justicia, esta condena es el resultado de un trabajo articulado y contundente y ratifica que la cooperación internacional es clave para proteger a nuestros niños y niñas”.



Hay que recordar que no es la primera cadena perpetua por estos delitos contra la infancia y la adolescencia, ya hace unos meses el estadounidense Stefan Correa a quien describen como, “abusador serial de menores”, había sido condenado a pasar el resto de sus días en una cárcel.

Correa habría viajado a Colombia en cerca de 50 oportunidades para abusar sexualmente de menores de edad entre los 9 y 12 años, especialmente en la ciudad de Medellín en donde aún avanzan los procesos penales contra las personas que ayudaron al extranjero a cometer estos delitos.