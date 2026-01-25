En vivo
Antioquia

Condenan a extranjero a cadena perpetua por explotación de menores en Medellín y otras ciudades

En el celular del extranjero fueron halladas fotos y videos de carácter sexual de menores de edad.

