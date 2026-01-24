Autoridades en Medellín frustraron el hurto de dos volquetas; ladrones las abandonaron

Durante el año 2026 en el departamento de Antioquia se han presentado diferentes operativos de seguridad realizados por las autoridades en busca de frenar el actuar delictivo de los grupos al margen de la ley. En esta ocasión, un operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió recuperar dos volquetas robadas en Envigado.

El reporte oportuno del hurto de los automotores tipo doble troque a las autoridades, permitió mediante la videovigilancia de las cámaras de seguridad de los municipio de Envigado y de Medellín dar un cierre oportuno a este intento de robo frustrado por los uniformados.

Los hechos se presentaron exactamente en un parqueadero ubicado en la vereda El Vallano, jurisdicción de este municipio del Sur del Valle de Aburrá, hasta donde llegaron los delincuentes para extraer los vehículos y ser trasladados el barrio Aranjuez.

"Las volquetas fueron llevadas hasta la comuna Aranjuez, en la ciudad de Medellín, para finalmente, y al percatarse del amplio despliegue policial, fueron abandonadas en los barrios San Cayetano y Campo Valdez, en donde donde logramos su recuperación", explicó el eneral William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Además, Castaño indicó que los dos vehículos, avaluados en un poco más de 600 millones de pesos, luego de ser abandonados por los delincuentes, se procedió con la identificación de los dueños de los vehículos para posteriormente ser regresados a sus propietarios después de hacer la respectiva validación de propiedad.

Los responsables de este hecho aún no han sido identificados por las autoridades, quienes indican que seguirán trabajando arduamente para dar con el paradero de los autores materiales de este hecho, e invitan a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de las líneas de atención.