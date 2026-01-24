En vivo
Autoridades en Medellín frustraron el hurto de dos volquetas; ladrones las abandonaron

Autoridades en Medellín frustraron el hurto de dos volquetas; ladrones las abandonaron

Luego de que los vehículos fueran abandonados por los delincuentes, se procedió con la identificación de los dueños de los vehículos para posteriormente ser regresados.

