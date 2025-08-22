ATENCIÓN: capturan a hermano de ‘Iván Mordisco’ en Cundinamarca; era el administrador de recursos

La Policía Nacional confirmó la captura de Luis Hernádo Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, hermano y principal hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El operativo se realizó en la vereda Curiche, municipio de El Peñón, Cundinamarca.

De acuerdo con los reportes oficiales, alias ‘Mono Luis’ tenía más de 11 años de trayectoria criminal en el sur del país. Era considerado el administrador de los recursos ilícitos de la organización, provenientes de narcotráfico, secuestros y extorsiones, los cuales eran canalizados para fortalecer la estructura liderada por su hermano.

Las autoridades señalan que hacía parte activa de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) de las disidencias, con funciones en logística, finanzas ilegales y consolidación de redes de narcotráfico.

Alias 'Mono Luis', hermano de 'Iván Mordisco', fue capturado en Cundinamarca Foto: captura de video Policía Nacional

Antecedentes judiciales de alias 'Mono Luis'

Alias ‘Mono Luis’ estaba vinculado a un proceso judicial por homicidio y tenía orden de captura vigente, expedida por la Fiscalía 176 de Bogotá.

La Policía destacó que su captura representa un golpe a la estructura financiera de las disidencias, que dependen de estos operadores para sostener sus actividades criminales.

El presidente Petro, en su cuenta de X, compartió el video de la Policía Nacional en el que se ve el momento exacto en el que fue capturado 'Mono Luis' en una casa rural del municipio de El Peñón, ubicado a casi tres horas de Bogotá.

En el video se ve todo el operativo, que empezó a altas horas de la noche. Luego fue trasladado en una camioneta a la estación de Policía.

Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández. pic.twitter.com/qRzVJxMqr2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2025

Se trata de un duro golpe para las disidencias al mando de 'Iván Mordisco', cuyas operaciones están principalmente en el sur del Pacífico colombiano. Incluso, según el Gobierno, es el responsable del reciente atentado en Cali, donde murieron seis personas y decenas quedaron heridas.