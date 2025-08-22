Capturan a cabecilla de las disidencias, señalado como responsable del atentado en Cali

A través de un comunicado, el Ejército Nacional oficializó la captura este viernes, 22 de agosto, de alias 'El Mocho', en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, señalado miembro de las disidencias de 'Jaime Martínez', como autor del reciente atentado perpetrado en base área en el norte de Cali.

"Tropas del Ejército Nacional con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol , capturaron a alias «El Mocho», cabecilla de milicias urbanas del grupo terrorista Jaime Martínez, responsable de coordinar acciones con explosivos en el área metropolitana de Santiago de Cali y en el municipio de Jamundí, #ValleDelCauca", informó el Ejército.

Este sería el segundo capturado por las autoridades tras el trágico atentado vivido el 21 de agosto en el norte de agosto, que dejó varios muertos y algunos heridos tras una explosión de un camión en inmediaciones de la base área. Cabe recordar que, minutos después de lo sucedido, arrancó un operativo en el Valle del Cauca para dar con los responsable de este hecho con una recompensa de hasta 400 millones de pesos.

"Con esta captura se asesta un golpe determinante al grupo terrorista Jaime Martínez, debilitando su capacidad criminal contra la población civil y la Fuerza Pública en el #ValleDelCauca y el suroccidente del país", puntualizaron.

Atentado en Cali

¿Quién es alias 'El Mocho', señalado por el atentado en Cali?

De acuerdo con información del Ejército, este hombre sería el encargado de coordinar acciones con explosivos en Cali y Jamundí, Valle, además de contar con varios antecedentes criminales en el departamento.

Ha sido responsable por asesinatos selectivos en comunas de Cali, al igual que vinculado al reclutamiento ilegal de menores de edad para disidencias en los barrios Manuela Beltrán, Mojica, Llano Grande, Llano Verde, El Bergel, El Ballado y Los Mangos del Distrito de Aguablanca.

Ahora enfrenta los delitos de concierto para delinquir, terrorismo agravado, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

Capturan a alias 'El Mocho', cabecilla de las disidencias

Este es el segundo captura, el primero fue alias 'Sebastián'

Alias 'Sebastián' fue capturado en el lugar de los hechos por parte de las autoridades, quien fue confirmado y compartida su información por parte del presidente Gustavo Petro.

"Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico", indicó el mandatario.

Alias Sebastián fue capturado por la misma comunidad luego de que detonara el carro bomba cerca de una base aérea.