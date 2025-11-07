Aterriza en Barranquilla presidente del Gobierno de España; se unirá a cumbre Celac-UE

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aterrizó hacia las 7:00 de la noche de este viernes en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, para sumar su participación a la cumbre Celac- UE.

Los honores de recibimiento al jefe de Estado fueron realizados por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien lo acompañará en su traslado hacia Santa Marta, el cual será realizado en un avión militar español.

La razón por la que Sánchez aterrizó en la capital del Atlántico, pese a que su destino es Santa Marta, obedece a las condiciones de la pista del aeropuerto internacional Simón Bolívar, el cual no cuenta con las condiciones en su pista de aterrizaje para el aterrizaje de aviones transatlántico.

La cumbre de Celac está marcada por las notables ausencias de líderes de ambas regiones, pero fuentes del Gobierno español subrayaron que Sánchez ha querido estar presente para evidenciar el papel protagonista que España juega en las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe.



A esta cumbre se refirió el presidente del Gobierno en la rueda de prensa que ofreció este viernes con motivo de la COP30 de Brasil para asegurar que es fundamental que se celebre en medio del actual contexto geopolítico.

"En este momento lo que debemos hacer es construir puentes, reforzar nuestra agenda bilateral con un continente que nos es muy próximo desde el punto de vista cultural e histórico, y también económico y comercial", dijo Sánchez.

A su juicio, es una muy buena noticia que se celebre este encuentro.

De la misma forma, confió en que en breve se pueda culminar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para forjar el que dijo que será el área de libre comercio más importante del mundo.

"Frente a otros países y otras administraciones que se retraen en sí mismas (en alusión a Estados Unidos), lo que tiene que hacer Europa es lo que viene recetando España, abrirnos, construir puentes con otras sociedades y otros bloques regionales", añadió.

La cumbre se celebra en un momento de tensión entre Estados Unidos y Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, denunció recientemente que la administración de Donald Trump estaba ejerciendo presión a algunos países para que no acudieran a la cumbre.

El presidente estadounidense, ha acusado al Gobierno colombiano, al igual que al de Venezuela, de promover el narcotráfico y ha ordenado atacar lanchas que supuestamente transportaban droga.

Los problemas entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos asume el Gobierno español que se abordarán en los márgenes de la reunión, pero espera que este asunto no la desdibuje.

Ante las ausencias, el Ejecutivo subraya que lo relevante es que la cumbre vaya a celebrarse y mantener así la cadencia bienal del encuentro, al tiempo que recalcan que va a haber delegaciones de todos los países aunque no estén encabezadas por sus máximas autoridades.

Sánchez participará este sábado en la cena previa a la inauguración de la cumbre CELAC, y al día siguiente estará presente en la inauguración del evento.