“Audios de Noticias Caracol no concluyen que hubo aporte de narco a campaña Petro”: Colombia Humana

Eduardo Noriega, delegado de Colombia Humana ante el Pacto Histórico, mantuvo su posición de hace unos meses sobre que Sandra Navarro , esposa del condenado narcotraficante alias ‘El Sobrino’, era solo una simpatizante de la campaña del presidente Gustavo Petro, más no un miembro activo con responsabilidades asignadas. Nuevos audios revelados por Noticias Caracol dejan en evidencia las ayudas que ella habría aportado y los dineros que le pedían algunas personas.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Noriega recalcó que esos “nuevos elementos no concluyen nada”, pero reconoció que se tienen que “valorar”. Además, consideró que se tiene que hacer una “investigación interna”, pues, según dijo, “frente a dineros lícitos, existía la instrucción de que cualquier donación solo la podía recibir el gerente de la campaña”.

“Yo creo que estos elementos nuevos no permiten concluir que hubo aportes del narcotráfico a la campaña de Cámara o Senado o Presidencia de la República, esa conclusión no es válida, no es rigurosa. Dado que existían advertencias particular y especialmente en Casanare, sobre la intención de penetración de la campaña por narcotráfico, creo que las personas responsables de estos actos debieron tener sumo cuidado para evitar que esto ocurriera”, señaló.

En ese sentido, insistió en que, “si ocurrió, esas personas deben responder” en las instancia de control ético del partido, esto, si se comprueban las denuncias sobre aportes del narcotráfico, lo cual, subrayó, no pasó porque siempre hubo un control sobre que dineros entraban a la campaña.

Cabe recordar que Noticias Caracol reveló una serie de audios en los que se escucha cómo varias personas en Casanare le piden ayuda, como dinero, camionetas, temas de logística y más, a la esposa de alias ‘Sobrino’ para la campaña de Petro Presidente.

Sobre esto, Eduardo Noriega respondió que las grabaciones y las pruebas que hasta ahora se han entregado en torno al movimiento de la campaña en Casanare, son una muestra de que los responsables en esa región del país no fueron lo suficientemente rigurosos para controlar quiénes se acercaban. Sin embargo, aclaró que, a pesar de que Navarro asegura haber dado aportes, según los audios, todo fue legal, bajo las estándares que la ley establece y que no hubo dinero de narcos.

“Lo que evidencio en los audios con el préstamo del vehículo, con la señora montada en la tarima, es que eso no ocurrió, que no hubo el celo suficiente para evitar que esto ocurriera. Creo que esto amerita una investigación”, puntualizó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: