Miranda y Bolívar niegan conocer a esposa de alias ‘Sobrino’, quien apoyó campaña 'Petro Presidente'

Un verdadero terremoto político se desató luego de que la unidad investigativa de Noticias Caracol revelara los audios que comprueban la activa participación en la campaña del ahora presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico en Casanare, de Sandra Navarro, esposa del narcotraficante Juan Carlos López Macías, conocido como alias ‘Sobrino’, capturado en julio de 2022.

En las revelaciones hechas por el noticiero, se evidencia cómo la esposa del narco, con el respaldo de Sonia Bernal (coordinadora de la campaña del Pacto Histórico en el departamento), aportó recursos para refrigerios, publicidad y hasta prestó camionetas para trasladar a líderes políticos como la hoy vicepresidenta Francia Márquez, el exsenador Gustavo Bolívar, el exministro del Interior Alfonso Prada, la representante Katherine Miranda, entre otros.

Ante estas revelaciones, la representante a la Cámara de la Alianza Verde respondió que ella no conoce a la señora Navarro y que su presencia en Yopal fue por decisión de la campaña.

“El candidato Gustavo Petro canceló a último momento su viaje a la ciudad de Yopal, por lo que desde la Dirección Nacional de la campaña me solicitaron ir a esta ciudad y cubrir la agenda del señor presidente. Estuve en compañía de Alfonso Prada, fuimos recibidos en el aeropuerto por la caravana de seguridad dispuesta para Gustavo Petro. Así que desconozco rotundamente quiénes son los dueños de estos vehículos”, señaló.

Publicidad

Por su parte, el ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, sostuvo que su viaje a esta ciudad fue por un pedido de Colombia Humana.

“Yo a la señora Sandra Navarro no la conozco, no sé quién es. Simplemente fui invitado por la Colombia Humana de Yopal porque estaban preocupados, ya que el candidato Gustavo Petro, en ese entonces, había cancelado dos veces. Siempre me muevo en carros de la UNP, jamás me he movido en carros particulares, tengo mucho cuidado con eso y ya responder por la gente que lo recibe a uno en el aeropuerto o la gente que organiza las reuniones es muy complicado”.

Le puede interesar "Cientos de indígenas llegan en chivas a Bogotá para sumarse a marchas, ¿cómo financian la logística?":