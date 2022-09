Aún no acaban proyectos de Ocad de Ciencia y Tecnología por $254.000 millones adjudicados en 2020

La Procuraduría General de la Nación revisó 55 proyectos aprobados en el año 2020 desde el fondo de regalías para los proyectos del Ocad de Ciencia y Tecnología, que, según la entidad, presentan irregularidades.

Estos proyectos habrían sido financiados con más de 250.000 millones de pesos, dinero que pertenecía al fondo de regalías y que estaba destinado a fortalecer los laboratorios regionales debido a la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Según la información que dio el Ministerio Público, hasta el momento, el 84% de los proyectos aprobados no han sido terminados.

John Harvey Pinzón, procurador delegado para el seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló de los proyectos del OCAD de ciencia y tecnología.

"El tema de crear una Procuraduría delegada en específico para abordar estos temas fue un gran acierto. Efectivamente, en el año 2020, fueron aprobados 56 proyectos por un valor cercano a los 254.000 millones de pesos. A la final fueron 55 proyectos porque uno se desaprobó, pero todos fueron para los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación", dijo.

Según Pinzón, los proyectos que han sido financiados desde 2020 en el Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación no se han terminado en su totalidad y, por eso, hace un llamado a MinCiencia para esclarecer la situación de las obras.

"Hacemos un llamado a las diferentes entidades ejecutoras, especialmente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque nos hemos encontrado con situaciones como las siguientes: hay 13 proyectos que tienen un avance inferior al 40%, lo cual es preocupante. Aproximadamente hay otros nueve proyectos que están entre el 40 y el 80%, y hay otros 19 proyectos que apenas alcanzan al 80%", aseguró.

Además, el procurador delegado para el seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías afirmó que, seguirá trabajando para que las obras que fueron financiadas desde el fondo de regalías no queden a "medio camino".

"La idea es que las obras no queden a medio camino y eso es lo que le interesa a la Procuraduría. Haremos los acompañamientos que sean necesarios para que la situación no vaya a escalar y que las irregularidades no sean mayores", afirmó.

