Aún no es claro quiénes cometieron masacre en Chocó: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que aún no es claro quiénes fueron los autores de la masacre de cinco personas en el Chocó, un hecho que ha sido atribuido, por algunos sectores, al ELN.



“No se ha establecido todavía, con claridad, los episodios de Chocó. Estamos trabajando en ello con la Fiscalía y con el Ministerio de Defensa”, dijo.



Agregó que el ELN, de comprobarse su autoría, no puede pretender presionar un cese bilateral con este tipo de hechos.



El jefe de la cartera política condenó los recientes ataques criminales de esta organización y dijo que solo generan incredulidad y desconfianza de los colombianos frente a su verdadera voluntad de paz.



"Condenamos todo hecho de violencia por parte del ELN y esperamos que recapacite, que reflexione, que abandone estos actos de violencia y que muestre realmente, frente a los colombianos, una decisión política de hacer la paz", agregó.



Sin embargo, a pesar del panorama, aclaró que aún no se ha contemplado la idea de suspender la mesa de diálogos en Quito, Ecuador.



Este lunes, el alcalde de El Litoral de San Juan, municipio donde ocurrieron los hechos, Willintón Ibargüen, dijo a BLU Radio que los hombres que perpetraron la masacre que dejó 5 personas muertas portaban camuflados y brazaletes del ELN.



“Habían llegado alrededor de 8 personas uniformados con camuflados y distintivos del ELN (…) no llegaron con lista en mano, llegaron disparando indiscriminadamente a la población”, señaló Ibargüen.