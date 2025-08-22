Autoridades extreman controles de seguridad para evitar acciones terroristas en Huila

A raíz de los recientes atentados terroristas registrados en Cali, Antioquia y Florencia, las autoridades intensificaron operativos y controles en Neiva y en todo el departamento para evitar que los grupos armados ilegales atenten contra la fuerza pública y la población civil.

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, en diálogo con Blu Radio, les hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar ante el Ejército y la Policía cualquier movimiento sospechoso de personas y de esta manera evitar hechos lamentables.

“Se han intensificado los operativos por parte de la fuerza pública y el llamado que les estamos haciendo a la ciudadanía es a que nos suministren, de manera oportuna, cualquier información sobre cualquier acto irregular sobre la presencia de personas y vehículos sospechosos que puedan generar un riesgo no solo para la comunidad sino también para nuestros integrantes de las fuerzas militares”, dijo el secretario.

Agregó el funcionario de la Gobernación del Huila que, si bien es cierto en el departamento no hay, por el momento, alguna amenaza terrorista de una magnitud similar, como de los ataques registrados en la ciudad de Cali, enfatizó que se mantienen las medidas preventivas, principalmente, en la región limítrofe con el Cauca, donde existe presencia de organizaciones armadas ilegales.

No obstante, las autoridades le siguen la pista a los responsables que lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda en el municipio de La Plata hecho que fortuna no dejó personas lesionadas, asimismo, el Ejército ha redoblado los operativos de control en las carreteras del occidente del departamento.