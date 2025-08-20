La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó tres predios en El Agrado, Huila, que suman 270 hectáreas, como parte de la estrategia de reforma agraria del Gobierno Petro. Más de 20 familias campesinas y víctimas del conflicto recibieron tierras para trabajar, producir y reconstruir sus proyectos de vida.

Familias campesinas y víctimas del Quimbo reciben 270 hectáreas recuperadas en Huila Foto: suministrada

Durante tres días de operaciones, del 13 al 15 de agosto, la ANT, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, adelantó la aprehensión material de tres predios rurales:



El Dindal (97,5 hectáreas): perteneciente al Fondo de Tierras y adquirido en 2013 para beneficiar a las familias desplazadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Fue entregado a 12 familias campesinas, quienes recuperan ahora un espacio digno para sembrar y vivir con estabilidad.

Los Manzanillos (101,96 hectáreas) y Los Llanitos (69,98 hectáreas): administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras procesos de extinción de dominio contra su propietario, fueron entregados a seis familias campesinas de la Asociación Mujeres Agrarias, integrada en su mayoría por madres cabeza de hogar.

Las acciones contaron con el acompañamiento de autoridades judiciales, policiales y administrativas, garantizando legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

“Estoy muy agradecido con la Agencia de Tierras por este predio que nos otorga la oportunidad de dignificar nuestras luchas. Por fin puedo decir con orgullo: ¡esta tierra sí es mía!”, expresó Rusbert Sinbaqueva, víctima del proyecto El Quimbo.

Por su parte, Vianey Medina, lideresa de la Asociación Mujeres Agrarias, destacó: “Recibir este predio representa para nosotras dignificar la lucha social y fortalecer nuestra identidad campesina”.

Con estas recuperaciones, la ANT avanza en la devolución de derechos territoriales a comunidades rurales históricamente vulneradas. Cada hectárea entregada se convierte en una herramienta para la justicia social, la equidad de género y el fortalecimiento del campo colombiano, en línea con la reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional.