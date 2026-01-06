Autoridades monitorean a comunidad venezolana residente en el Huila

Ante los hechos ocurridos en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y la crisis política que enfrenta el país vecino, las autoridades en Huila hacen seguimiento a la población venezolana residente en el departamento, a quienes se les están garantizando servicios básicos como salud y seguridad.

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, dijo que, según datos de asociaciones y organizaciones de esta comunidad migrante, en el departamento hay al menos 12.000 extranjeros, en su mayoría regularizados, que desempeñan diferentes actividades laborales.

“Hemos venido muy de cerca haciendo seguimiento a la población venezolana, a la presencia de muchos de ellos, quienes laboran en empresas o en oficios como barbería y domiciliarios, entre otras actividades. Como es nuestra obligación, a estas personas que están regularizadas se les está brindando servicios de salud, y se viene coordinando con la Secretaría de Salud y con las EPS todo el componente de aseguramiento. Además, venimos con la fuerza pública garantizándoles seguridad a esta población”, anotó el funcionario de la Gobernación del Huila.

A propósito, Blu Radio también habló con algunos migrantes venezolanos, quienes expresaron su alegría por la captura de Maduro y su esposa, pero advierten que regresarían a su país cuando haya salido del poder por completo el régimen del chavismo.



“Para todos los venezolanos que estamos fuera del país es una gran alegría la captura de Maduro, pero aún no podemos celebrar porque la transición va a ser fuerte, ya que todavía queda una cúpula muy grande del régimen. Podríamos regresar a nuestro país cuando se haya recuperado por completo y haya salido toda la cúpula del chavismo”, expresó Alexander Santaella, venezolano radicado en Neiva. Entre tanto, Yeimi Hernández, también migrante, dijo que con la captura de Maduro por parte de Estados Unidos comienza la libertad para Venezuela. “Tenemos la esperanza de regresar a nuestro país muy pronto, donde vamos a iniciar de nuevo y a convertir a Venezuela en una tierra próspera”, agregó.

Según cifras de organizaciones de la población venezolana, en Neiva residen al menos 7.000 extranjeros, y los demás se encuentran distribuidos en municipios como La Plata, Pitalito, Garzón, Gigante y Campoalegre, donde ejercen labores de campo como la recolección de café y otras actividades agrícolas.