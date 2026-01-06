En vivo
Medellín y municipios vecinos se preparan para posible llegada de más venezolanos al país

Medellín y municipios vecinos se preparan para posible llegada de más venezolanos al país

Dificultades en educación, salud y empleo ya se avizoran en la segunda ciudad de Colombia con más ciudadanos venezolanos: hay más de 250.000 en suelo paisa.

