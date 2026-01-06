En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Disparos y drones: ¿Qué pasó en el Palacio de Miraflores de Venezuela?

Disparos y drones: ¿Qué pasó en el Palacio de Miraflores de Venezuela?

El incidente se registró tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

Publicidad

Publicidad

Publicidad