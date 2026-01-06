Disparos y drones: ¿Qué pasó en el Palacio de Miraflores de Venezuela?

La policía venezolana disparó contra drones que volaban sin autorización la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial, informó el gobierno. La "Policía emitió disparo de forma disuasiva" ante la presencia de los drones, y subrayó que "no ocurrió ningún enfrentamiento".

El incidente se registra tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

Abogada, diplomática y vicepresidenta de Venezuela Foto: AFP

"Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento", dijo a corresponsales una fuente oficial. "Todo el país se encuentra en total tranquilidad".

Las ráfagas de disparos se escucharon después de las 8 de la noche, según vecinos de la zona.



#5Ene 8:00 PM #Caracas

Usuarios reportan fuertes detonaciones en las inmediaciones de Miraflores. Se desconoce el motivo. Información en desarrollo... Vídeo: Redes Sociales pic.twitter.com/SgM0JIhtFa — Reporte Ya (@ReporteYa) January 6, 2026

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no".

"Solo vi dos luces rojas en el cielo", añadió bajo condición de anonimato. "Duró aproximadamente un minuto".

#Atencion| En estos momentos se reportan disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas. Tanquetas y personal militar rodean la sede presidencial mientras el gobierno denuncia la presencia de drones sobre el complejo.#Venezuela #Urgente #LoUltimo pic.twitter.com/m8DQhYapNA — NoticiasBta (@NoticiasBta) January 6, 2026

El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

Rodríguez, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo de sus casi 26 años de historia.