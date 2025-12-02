Avianca actualizó el software de cerca del 90 % de sus A320 afectados por orden de Airbus

La aerolínea colombiana Avianca informó este lunes que ya actualizó el software de cerca del 90 % de sus aviones A320 afectados por el fallo detectado en ese modelo por el fabricante europeo Airbus, que el viernes la obligó a dejar en tierra más del 70 % de su flota y que impactó a más de 35.000 pasajeros.

Avianca, parte del Grupo Abra y líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, añadió en un comunicado que adelantó del 8 al 5 de diciembre las ventas para viajes "gracias al buen ritmo con el que se ha avanzado con los trabajos requeridos por Airbus" y a la importación "acelerada" de software desde Francia.

El fallo fue reportado el viernes pasado por Airbus tras una disfunción en los sistemas de control de un A320 de la aerolínea estadounidense JetBlue, que el 30 de octubre tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa (Florida, EE.UU.) durante un vuelo entre Cancún (México) y Newark (Nueva Jersey, EE.UU.).

Sus sistemas se vieron afectados por la exposición a altas radiaciones solares, lo que llevó al fabricante a revisar sus equipos.



Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el modelo más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

En un primer momento, Airbus indicó que un millar de aviones precisaba un mantenimiento más profundo, que podía mantenerles en tierra algunas semanas, pero el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, señaló que finalmente esa intervención solo afectará a un centenar.

La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América, según indicaron las diferentes compañías.

En el caso de Avianca, que opera una de las redes más grandes de América Latina, con más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320, la revisión afectó 233 vuelos y 35.708 pasajeros, 29.881 de ellos en Colombia.