Avianca actualizó el software de cerca del 90 % de sus A320 afectados por orden de Airbus

Avianca, parte del Grupo Abra y líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, añadió en un comunicado que adelantó del 8 al 5 de diciembre las ventas para viajes "gracias al buen ritmo con el que se ha avanzado con los trabajos requeridos por Airbus" y a la importación "acelerada" de software desde Francia.

