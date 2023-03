“Avianca y Vivar Air se integraron sin permiso”: exsuperintendente de SIC explicó líos en la unión

La suspensión de los servicios de Viva Air ha causado un revuelo entre pasajeros y agencias de viaje que se quejan de que esta aerolínea no responde por tiquetes comprados con anterioridad. Pese a que la empresa ya pronunció por en redes sociales, muchos creen que esto no da garantías para una pronta solución.

De acuerdo con lo expresado por la aerolínea en el mencionado comunicado, la decisión de la Aeronáutica de reconocer intereses de varios terceros sobre el pedido urgente de Viva para permitir su integración con un grupo de aerolíneas más fuerte y más grande. Sin embargo, desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aseguraron que tanto Avianca como Viva incumplieron en la normativa y se integraron sin autorización del Gobierno.

“Lo que es cierto es lo siguiente: esa integración generaría un posición dominante y un monopolio en un número importantes en las rutas. Esto hace un daño en la competitividad del país, eso hace que se encarezcan las rutas y que no tengamos opciones. Eso afecta a todos los usuarios del sector aéreo, lo que debe hacer la Aeronáutica es objetar eso (…) Denunciamos que esa operación de integración ya se había dado y no habían esperado el permiso, la SIC abrió una investigación para determinar que ellos no estaban cumpliendo con las normas colombianas y en la práctica ya estaban integrados. Si hay lugar, los sanciones y si se dio eso, les ordene la desinversión”, explicó Emilio Archila, exsuperintendente de Industria y Comercio.

Cabe recordar que otras aerolíneas se han quejado por esta situación, pues aseguran que atenta contra el libre mercado y, según Archila, están en lo correcto porque las dos empresas aseguran en convertirse en un solo y elimina un competidor para afianzar sus rutas de operaciones. No obstante, Avianca no es la única en deseo de hacer capitalización con Viva, sino Latam y JetSmart están en ello.

“Lo que se ha pretendido decir que, por el hecho de que la Aeronáutica se esté tomando los tiempos en esta operación, como si el Gobierno fuera el culpable. Una operación de integración no es para salvar empresas, entonces si resulta que Viva, si fuera cierto que estuviera en problemas, porque la SIC ha dudado de eso, sería muy sorprendente que el superintendente de Sociedades dijera que no le había llegado ninguna solicitud de reorganización”, aseveró el exfuncionario.

Ahora, las quejas de los usuarios por falta de garantías por la suspensión de vuelos y falta de reembolso de tiquetes aéreos, el Gobierno tiene responsabilidad, según Archila, solo dentro de la normativa que ya existe en el país, por ende, más allá no puede hacer nada.