Ávila defiende reforma al SGP: "Será como un papá que le da plata a un niño y le enseña”

Siguen las reacciones en el país por la reforma al llamado Sistema General de Participación (SGP), con el que se ajustaría las transferencias que hace el Gobierno central a las regiones. Originalmente estaba en 46 % y se bajó a 39.5 %, siendo un régimen de transición de 12 años. El debate está en cómo se hará esa descentralización, pues hay versiones encontradas entre el Ministerio de Hacienda e Interior.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el senador Ariel Ávila se refirió a si esta reforma es o no viable fiscalmente, así como se plantea. Según indicó, tiene “la tranquilidad” de que los presupuestos están dentro del marco fiscal de mediano plazo.

En ese sentido dijo que, así, se espera que los niveles de control aumenten y que esa autonomía presupuestal “traiga mayor democracia”. El senador Ávila señaló que esto funciona como el dinero que un padre o madre le da a su hijo para que, con el tiempo, adquiera responsabilidades y pueda hacerse cargo de sus gastos.

“(…) Se metió doble seguro a la ley de competencias. Es decir, el acto legislativo no entra en funcionamiento hasta tanto el Congreso no apruebe una ley de competencias. Para decirle a la gente, más o menos, es si el papá o la mamá le dan al niño una plata y luego le van a aumentar la plata, pues el niño tiene más responsabilidades y ya la mamá no le paga el arriendo, ya el niño lo paga solo. Entonces eso es lo que tenemos que discutir, ¿cuáles son las competencias?”, explicó.

Publicidad

¿De dónde sale la plata?

Al respecto, Ávila respondió que ese dinero o recursos salen de lo que hoy gasta el Gobierno nacional. Por eso, recalcó que no habrá “duplicidad de funciones”. Sin embargo, dijo que es un aspecto importante a revisar.

“Ejemplo, hoy el Departamento de la Prosperidad Social que dirige Gustavo Bolívar gasta 534.000 millones en vías terciarias, cuando eso lo tiene que hacer la Gobernación o el municipio. Entonces, de ahí ya el DPS va a tener que dejar de hacer eso. Por ejemplo, las vías rurales las hace el Ministerio del Interior y vías al departamento del municipio y demás. Entonces por eso se dice que hay una ley de competencias”, añadió.