Cabal presenta queja disciplinaria contra Benedetti por presunta participación en política

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta participación en política.

La decisión Cabal la tomó tras una publicación en X de Benedetti, en la que decía que ningún candidato le ganaría a Petro si hubiera reelección.

“El servidor público hace referencia directa a la figura del Presidente de la República, utilizando expresiones de respaldo político y asociando su nombre personal al del mandatario. La publicación fue realizada mientras el señor Armando Benedetti ostentaba plenamente su cargo como ministro del Interior, sin que exista constancia de que se tratara de una comunicación institucional, pedagógica o informativa propia de sus funciones legales”, señala Cabal en el documento enviado a la Procuraduría.

Acabo de radicar queja disciplinaria contra el ministro Armando Benedetti por usar su cargo para promover la continuidad del proyecto político de Petro.



Es un intento disfrazado de reelección, contrario a la Constitución.



Con trampa ganaron, de la misma manera pretenden… pic.twitter.com/RYI8puEruS — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 19, 2026

Es por esto que Cabal pidió que se investigue la conducta del ministro; además, solicitó que, de comprobarse una falta disciplinaria, se impongan las sanciones correspondientes.



El ministro Benedetti ya también se refirió al tema por medio de su cuenta de X, señalando que tiene derecho a opinar.

“Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato; es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata, después de haber sido derrotada por Paloma Valencia”, respondió el ministro del Interior.