“Cada cual por su cuenta”: el regaño del presidente Petro a sus ministros

“Cada ministerio trata de decir: ‘Traemos tanto y tanto y esto y esto’, cada cual por su cuenta. Unas importantes y otras no tanto, como tratando de cumplir una tarea y de eso no es que se trata este esfuerzo”, señaló el presidente Gustavo Petro desde Tumaco.

La más reciente controversia en el gabinete se dio luego de la propuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , de financiar la reforma a la salud con una nueva reforma tributaria y un mayor aporte de los empresarios.

“Entonces si falta la plata. Si Gestarsalud, ahí está la doctora, [dice que] no hay dinero. Y Andi dice que no hay dinero. Y Bruce Mac Master [dice que] no alcanza la plata. ¿Qué hay que darles más a las EPS? Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. A ver, entonces, hacemos la reforma”, reclamó el ministro Jaramillo.

En respuesta a la controversia salió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla , su compañero de gabinete, quien dijo: “Dejémoslo a él que divague”.

El presidente Petro y todos sus ministros se encuentran en Tumaco, el principal puerto del departamento de Nariño, como parte de su iniciativa "Gobierno con el Pueblo", centrado en la región del Pacífico, una de las más pobres del país.

Petro y sus ministros viajarán a diferentes partes de la región pacífica en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó: Tumaco, Barbacoas y El Charco en Nariño, también Guapi, Timbiquí y López de Micay en el Cauca, y, por último, Istmina y Quibdó, en Chocó.

"Escucharemos a representantes de las comunidades para enterarnos de primera mano cuáles son sus prioridades, necesidades, inquietudes y proyectos orientados a lograr el bienestar integral de la región", explicó la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, quien adelantó que también habrá "destacados anuncios de obras, recursos y acciones" para esta zona.

Nariño, así como el departamento del Cauca y Chocó, es uno de los lugares estratégicos de las rutas del narcotráfico, con una alta presencia de grupos armados y bandas locales, por lo que concentran altos índices de violencia que, sumados al abandono estatal, provocan que sea una de las regiones más pobres y desiguales del país.

No es la primera vez que el Gobierno de Petro adelanta una acción de este tipo, en junio del año pasado se desplazó hasta La Guajira, el departamento más pobre del país y de los que más atención gubernamental necesita, donde tuvo una agenda institucional que abordó varios aspectos sociales, económicos y ambientales.