Cambio Radical demandó decretos que prohíben exportar carbón a Israel

En la mañana de este jueves, el partido Cambio Radical presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra los decretos 1047 de 2024 y 949 de 2025 del Gobierno nacional que prohibieron la exportación de carbón a Israel.

El partido solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de la determinación para evitar perjuicios económicos y sociales mientras se decide de fondo.

El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, calificó la decisión como ilegal e inconstitucional, argumentando que el Ejecutivo se extralimitó al imponer por acto administrativo una sanción internacional sin autorización legal.

La demanda sostiene que no existe soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano sea utilizado con fines militares en Israel y acusa al Gobierno de incurrir en desviación de poder al usar facultades económicas con fines de política exterior y presión diplomática.



EFE - Foto: AFP. Foto: AFP

El recurso señala además que la medida vulnera el principio de proporcionalidad, afecta exportaciones, empleo, regalías y golpea la estabilidad de las regiones productoras.

Según cifras del Dane citadas en el documento, entre enero y agosto de 2023 Colombia exportó a Israel cerca de 375 millones de dólares, de los cuales el 93 % fueron minero-energéticos y alrededor del 90 % correspondió a carbón térmico.

“Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país”, concluyó Córdoba.