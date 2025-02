Cambio Radical pidió a Germán Vargas Lleras aspirar a la presidencia en 2026

Durante el Encuentro Nacional del Partido Cambio Radical realizado este jueves 20 de febrero en San Andrés, los integrantes de la bancada de Senado y Cámara de Representantes hicieron una solicitud unánime para que el exvicepresidente de la República y jefe natural de esa colectividad, Germán Vargas Lleras, aspire por ocupar la Casa de Nariño en el 2026.

“Hoy no vengo a hablarle como congresista, vengo a transmitirle lo que los congresistas escuchamos todos los días en las calles de los municipios, con la gente, y es que el único que puede, de verdad, darle rumbo a este país es Germán Vargas Lleras. No podemos irnos de esta convención sin que quede en el acta que los congresistas nos hemos levantado aquí a pedirle a Germán Vargas Lleras que asuma una candidatura presidencial. La solicitud no es a nombre de los congresistas, es a nombre de los colombianos”, señaló el representante a la Cámara, Julio César Triana.

En medio de la reunión los parlamentarios reiteraron la postura de Cambio Radical como partido de oposición y se mostraron muy preocupados por la situación que vive Colombia frente a la escalada violenta, el inminente colapso del sistema de salud y los efectos negativos de las reformas sociales presentadas por el Gobierno Petro.

“Cambio Radical continúa en la oposición presentando argumentos de por qué no convienen muchas de las Petro-reformas, y también insistiendo en que podemos construir una hoja de ruta para recuperar la senda del desarrollo y el progreso. Nos corresponde revertir el daño que le ha causado este Gobierno al país y por supuesto la afectación a millones de colombianos”, declaró el senador Carlos Fernando Motoa.

La representante Carolina Arbeláez también se sumó a la propuesta de que Vargas sea su ficha a la Presidencia destacando sus cualidades: “No es un secreto que hoy el país atraviesa por un momento muy difícil, de mucha incertidumbre. Lo que va a pasar a futuro va a ser muy difícil si no llega una persona con su carácter, con su talante, con su experiencia y su capacidad a reconstruirlo”.

Vargas Lleras no pudo participar de forma presencial en el evento, ya que se encuentra recuperándose de una virosis y por recomendación no pudo hacer el viaje hasta el archipiélago, por lo que su presencia fue de forma virtual. Aunque el también excandidato presidencial no ha manifestado públicamente querer volver a aspirar, sí se le ha visto recorriendo varias regiones del país organizado al partido; además de que ha invertido, según la plataforma Meta, cerca de 73 millones de pesos en los últimos tres meses para publicidad política en redes sociales como Facebook e Instagram tendientes a recoger seguidores, hacer críticas al gobierno Petro y lanzar propuestas para solucionar la compleja situación que vive el país.

En otras decisiones tomadas durante el encuentro, la bancada insistió en su respaldo al proyecto de ley estatutaria de reforma a la salud de su autoría en contraposición con la propuesta del Gobierno, el rechazo al proyecto de transfuguismo y la oposición a las reformas sociales del petrismo. La bancada también ratificó a Germán Córdoba como director nacional de Cambio Radical.