En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Campo minado hiere gravemente a menor de 17 años de edad en zona rural de Tibú

Campo minado hiere gravemente a menor de 17 años de edad en zona rural de Tibú

Un adolescente de 17 años perdió parte de sus extremidades tras activar un artefacto explosivo en la vereda Miramontes. La rápida alerta de la comunidad permitió a la Fuerza de Tarea Vulcano ubicar y destruir otros explosivos, evitando una tragedia mayor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad