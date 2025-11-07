Canciller responde a trabas para el abastecimiento del avión presidencial: ¿qué pasó?

A propósito de las recientes revelaciones sobre posibles problemas del presidente Gustavo Petro a la hora de viajar internacionalmente, por el temor de que no le permitan abastecer el avión presidencial debido a su inclusión en la lista Clinton, Blu Radio consultó a la canciller Rosa Villavicencio al respecto.

“No, el combustible no lo han negado, porque por la ruta que nosotros fuimos, todos los países fueron absolutamente solidarios; las empresas no tuvieron ningún problema. Pero sí es verdad que se ha pretendido que, porque el combustible está facilitado por una empresa norteamericana a la que se le paga, porque hay un convenio y se paga lo que cobran, no puede decir que no va a reabastecer si en ese avión va el presidente. Entonces, eso realmente por la ruta que fuimos chocó muchísimo y, al contrario, se mostraron absolutamente solidarios y no hubo ningún problema. Fuimos y volvimos, no hubo ninguna dificultad en ese sentido”, aseguró la canciller.

Y es que, en la reciente gira internacional que realizó el presidente Gustavo Petro por Medio Oriente, al parecer hubo obstáculos para que el avión presidencial pudiera abastecerse de combustible en algunos puntos, como Cabo Verde. El mismo presidente Petro contó, a través de su cuenta de X, que España lo ayudó a llegar a su lugar de destino. Incluso, antes de emprender este viaje, la Cancillería preveía que esto podía ocurrir.

“La humillación no la hicieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras. Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde, en África. España me ayudó, al contrario”, escribió el jefe de Estado en X.

