Canciller responde a trabas para el abastecimiento del avión presidencial: ¿qué pasó?

Canciller responde a trabas para el abastecimiento del avión presidencial: ¿qué pasó?

En la gira internacional que realizó el presidente Petro por Medio Oriente, al parecer hubo obstáculos para que el avión presidencial pudiera abastecerse de combustible en algunos puntos.

