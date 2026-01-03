En vivo
Blu Radio  / Nación  / Cancillería "rechaza acciones armadas contra Venezuela" tras captura de Maduro

Cancillería "rechaza acciones armadas contra Venezuela" tras captura de Maduro

De acuerdo con la Cancillería, las recientes acciones armadas vulneran la integridad territorial y la "autonomía política" de Venezuela.

