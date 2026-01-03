Cancillería "rechaza acciones armadas contra Venezuela" tras captura de Maduro

La Cancillería de Colombia rechazó las acciones armadas contra Venezuela, luego de que se conociera la captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar de gran escala liderado por fuerzas de Estados Unidos.

En un comunicado emitido este 3 de enero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por los hechos y advirtió sobre los riesgos que este tipo de acciones representan para la estabilidad regional y la población civil.

De acuerdo con la Cancillería, las recientes acciones armadas vulneran la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela. Reiteró que Colombia mantiene una postura firme en defensa de la soberanía de los Estados y del respeto a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en especial la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias.

El pronunciamiento se conoció horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro y lo sacaron de Venezuela tras lo que calificó como un “ataque a gran escala”, seguido de intensos bombardeos en Caracas y otras regiones. Según Trump, el dictador venezolano deberá responder ante un tribunal de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, y aseguró que no permitirá que personas de su círculo retomen el poder.



Donald Trump y Nicolás Maduro // Foto: AFP

Vale recordar que, como medida preventiva, se ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera, el fortalecimiento de la capacidad de atención ante un eventual aumento de flujos migratorios y la activación de la Embajada y los consulados de Colombia en Venezuela. Estas acciones buscan garantizar la asistencia y protección de los ciudadanos colombianos que se encuentran en territorio venezolano en medio de la actual coyuntura.

Finalmente, el Gobierno Petro ofreció sus oficios mediadores para contribuir a una salida diplomática a la crisis y llamó a la unidad y solidaridad del pueblo latinoamericano frente a la injerencia de gobiernos extranjeros. La Cancillería concluyó que solo a través del respeto al derecho internacional, la cooperación multilateral y la protección de la vida y la dignidad humana será posible evitar una escalada de consecuencias imprevisibles para Venezuela, Colombia y toda la región.

