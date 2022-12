Candidato pidió echar a El Carrasco a otros aspirantes a Gobernación de Santander

Mauricio Aguilar, Elkin Bueno, Emiro Arias , David Suárez y Angela Hernández, candidatos a la Gobernación de Santander, respondían con buen tono las preguntas sobre medio ambiente, vías y seguridad, pero cuando el moderador preguntó sobre corrupción, el candidato del Polo Leonidas Gómez, subió el tono y comenzó a atacar a los otros aspirantes señalando que no tienen el nivel de gobernar a Santander porque están apoyados por partidos políticos corruptos.

Los ataques más fuertes fueron contra Mauricio Aguilar, hijo del condenado por parapolítica y exgobernador de Santander Hugo Aguilar y hermano del también exmandatario de este departamento y hoy senador Richard Aguilar.

“Pobrecito cuyo mérito es el de ser el hijo de darle un tiro a un muerto”, dijo Leonidas Gómez.

Anotó que es una familia llena de corrupción: “la corrupción genera violencia y la violencia se combate con el ejemplo, los Aguilar no pueden dar ejemplo, entre otras cosas, porque siendo el papá un coronel de la policía está en contra de ella, es de los que está con los grandes líderes que están a favor de mandarlos al monte en vez de ponerlos a defender a los ciudadanos, qué contradicciones son estas”.

Avanzó el debate y se llegó al tema del manejo de las basuras, sobre lo cual afirmó que antes de cerrar el relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga, donde llegan las basuras de 16 municipios de Santander, deberían tirarlos a todos.

“Lo único que pido es que no cierren el carrasco antes de que los echen allá a ellos que es donde se merecen a estar, si ustedes (televidentes) estuvieran en el estudio se darían cuenta que esto huele a feo, entonces lo mejor es echarlos allá”, exclamó el candidato del Polo mientras se refería a las soluciones para el manejo de las basuras en la ciudad.

El candidato Leonidas Gómez, quien tiene el apoyo de los sectores de izquierda en Santander, la Colombia Humana, el Polo y el partido Verde, trató de bajarse los pantalones como lo hizo en su época Antanas Mockus.

“Reitero que yo soy un pobre diablo que no ha podido estudiar, pero voy a apoyarme de personas como Antanas Mockus, y me pidió que les diera un saludo a todos ustedes pero por respeto a la delegada del procurador Ordoñez (refiriéndose a la candidata Angela Hernández), no les doy el saludo pero ténganlo en cuenta, que conste que me quede quieto y no mostré nada”, dijo Gómez.

Los candidatos molestos le respondieron a Leonidas, le dijeron mentiroso e incoherente.

Mauricio Aguilar en un momento se levantó de su silla y se acercó a Leonidas diciendo que ante los insultos el extiende la mano, pero el candidato Gómez le da la espalda.

Y es que ese comportamiento parece reiterativo de Leonidas, el pasado domingo en un debate en Vélez cuando el candidato Emiro Arias lo cuestionó por utilizar helicóptero privado para recorrer el departamento, el aspirante Gómez le dio la espalda y cogió en sus brazos un muñeco que estaba en la mesa, lo que sorprendió a los asistentes.

Casi terminando el debate en el canal regional de televisión, el candidato Emiro Arias lamentó que se haya convertido en un espacio de patanería por parte de Leonidas Gómez.

“Que habla usted si sus aliasdos son curruptos, uno de sus apoyos es Juan Fernando Cristo quien está con el cuestionado Ramiro Suárez en Cúcuta, usted tiene el apoyo del partido Liberal de la familia Serpa”, manifestó Arias.

Aunque el candidato Leonidas al final se disculpó por algunas de sus acusaciones, terminó insultando a Mauricio Aguilar.

“Yo no quise ser grosero con ustedes con ese personaje si (señalando a Mauricio Aguilar), no merece sino el desprecio, una familia que ha destruido el departamento, a ustedes disculpe”, puntualizó.

