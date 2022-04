Candidatos presidenciales chocan por opiniones sobre operativo del Ejército en Putumayo

Opiniones encontradas suscitaron los nuevos detalles que se conocieron de la muerte de 11 personas en la vereda el Alto Remanso en Puerto Leguízamo, en Putumayo, en medio de un operativo del Ejército el pasado 28 de marzo.

Gustavo Petro calificó como un crimen de guerra la operación que adelantó el Ejército al llegar por sorpresa a atacar a civiles en medio de una fiesta.

Publicidad

“Se trata de un crimen de guerra. Por capturar unos disidentes matan varios civiles, no se llaman daños colaterales, es crimen de guerra y tiene una responsabilidad. Esa creencia de que la seguridad se mide en muertos y se premia el número de muertos está llevando a una degradación de la fuerza pública”, aseguró Petro, quien a la vez destacó que en su eventual gobierno va a rescatar la imagen de la fuerza pública, creando el Ministerio de la Seguridad que acoja a la Policía y la vuelva un cuerpo civil armado, respetando los derechos constitucionales de las personas.

“Se trata de rescatar a la fuerza pública hacia niveles de respeto y eso pasa por cambiar la política de seguridad. La seguridad se mide en vidas no en muertos, las circunstancias del conflicto de narcotráfico del país tienen un motor de solución que es más social que militar”, puntualizó.

Por su parte, el candidato de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, dijo que mientras las instituciones dejen dudas como en este caso lo han hecho el Ejército y la Fiscalía, hay que exigir una respuesta clara de lo que ocurrió en esa región del sur del país.

“Nos tienen que dar una versión transparente el Ejército, tengo entendido que la Fiscalía se demoró cuatro días para llegar allá, es que mientras las instituciones no funcionen, entonces todo lo que se piense tiene algún tempo de validez”, aseguró Fajardo.

Publicidad

La candidata presidencial Íngrid Betancourt dijo que estos hechos son aislados y defendió la institución, pero insistió en que esta clase de hechos quiebra la confianza de los ciudadanos en sus fuerzas militares.

Publicidad

“Resulta que la Fiscalía llega tarde a investigar no sabemos en función de qué testimonios. Esto es muy grave porque suponiendo que hubieran querido encontrar a delincuentes, tenían toda la posibilidad frente a una población inerme, de verificar las identidades de cada uno de los que estaban ahí presentes, no tenían ninguna justificación para esa cacería, matando a las personas de lejos y a escondidas, creando temor, matando gente inocente y después no dándole a Colombia una explicación que valga, esto no puede seguir sucediendo”, manifestó.

El candidato Enrique Gómez dijo que el país debe confiar en el Ejército y defendió el operativo, afirmando que está seguro que éste cumplió las normas del Derecho Internacional Humanitario.

“Tanto en la proporcionalidad, como en la validación de los procedimientos internos para definir blancos de interés y desarrollar las operaciones se están cumpliendo a cabalidad, desafío a que revisemos lo que se traslade a la Procuraduría y vamos a ver que el cuaderno de la operación es un cuaderno completo integro y transparente”, puntualizó

Por su parte, el senador candidato John Milton Rodríguez dijo que se debe esperar el curso de la investigación, respetando el debido proceso y revisar los protocolos del DIH, pero anticipó que también hay que escuchar el clamor de los habitantes que han denunciado el reclutamiento de menores en la región por parte de grupos al margen de la ley.

Publicidad

“Escuchemos a la población que está exigiendo frente a la retoma del reclutamiento de los grupos criminales y toda la garantía de defensa jurídica a la fuerza pública para que pueda defender la seguridad y bienestar de todos los colombianos”, agregó.

Siga y escuche el podcast de La Intérprete: