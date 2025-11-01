Capturan a dos señalados en el plan para atentar contra la gobernadora del Tolima

Dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc fueron capturados en la vereda Tuamo, zona rural del municipio de Rovira, departamento de Tolima, como parte de las investigaciones por las amenazas y el presunto plan para atentar contra la gobernadora Adriana Magaly Matiz.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que por labores conjuntas de Inteligencia y allanamiento, entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, fueron incautadas armas cortas, escopetas y munición de varios calibres.

“Este resultado fortalece la seguridad institucional en el Tolima y envía un mensaje claro: ningún grupo criminal intimidará a las autoridades legítimamente elegidas ni a ningún colombiano”, afirmó el ministro.

El atentado habría sido ordenado por alias ‘Calarcá’, uno de los cabecillas de las disidencias, mientras que alias ‘Arley’ o ‘El Paisa’ sería quien lidera la estructura delictiva, también encargada del plan. Este último fue detenido el 23 de octubre en la vereda Tolda Vieja, municipios de Roncesvalles, y tendría presencia en zonas rurales de Roncesvalles, Cajamarca y Rovira, y manejaría recursos provenientes de extorsiones que financian actividades ilícitas tanto en el Tolima como en el Meta.



Sobre la primera captura

Sobre el primer capturado por esta investigación, alias ‘Arley’ o alias ‘El Paisa’, segundo cabecilla de finanzas de las disidencias de las Farc, frente Joaquín González, está señalado de extorsionar a agricultores, ganaderos y comerciantes en los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan y veredas de la ciudad de Ibagué.



El Ministerio de Defensa había informado el 23 de octubre que soldados del Gaula Militar Tolima, de la Sexta Brigada del Ejército en coordinación con la Policía, “realizaron la captura del criminal que mensualmente recaudaba 800 millones de pesos, y tenía la directriz de alias ‘Calarcá’ de enviar el 70% de este dinero al departamento del Meta para el fortalecimiento del Bloque Jorge Suárez Briceño”.