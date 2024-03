Carlos Amaya : “Las vías de Antioquia son igual de importantes a las de Catatumbo o Chocó”

En diálogos en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Carlos Amaya, director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), se refirió a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe para que los antioqueños donen un millón de pesos para terminar las vías 4G en el departamento, una iniciativa que apoyó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Yo particularmente he tenido una discrepancia con el gobernador de Antioquia frente a la propuesta que ha hecho también en otra oportunidad de la posibilidad de centralizar los impuestos de patrimonio de renta. Eso aumentaría los recursos para Antioquia, pero aumentaría también la brecha frente a departamentos como Choco y otros que tienen bajos ingresos”, indicó Amaya.

Específicamente sobre la propuesta para Antioquia, Amaya dijo que la atención a las vías tiene que también podría aplicarse en otras regiones del país, pues los recursos deben proporcionarse en todos los territorios por igual.

“Yo creo que las vías de Antioquia son igual de importantes a las vías del Catatumbo, del Cauca o a las del Chocó. Lo que tenemos que hablar es como Nación se permita esa discusión para unirnos y no divinos. En lo que a mí respecta, siempre he dicho que los compromisos de la Nación y el Estado colombiano frente a vigencias futuras, a las vías ya contratadas, deben cumplirse y honrarse. Deben también priorizarse en los departamentos que durante muchos años se han olvidado y no se les han hecho inversiones”, señaló Carlos Amaya en Mañana Blu.

Por otro lado, planteó que es importante que, desde el Gobierno, se tome en cuenta la aplicación de una reforma al Sistema General de Participación.

“En la cumbre de Cartagena, donde fui elegido director de la FND, acordamos algo con el señor presidente de la República. Es que vamos a radicar en el Congreso, conjuntamente con el Gobierno, incluso con iniciativa del Ejecutivo, una reforma al Sistema General de Participación. En esa discusión todos estamos de acuerdo. El Sistema General de Participación en el año noventa y uno, cuando se creó, permitió la descentralización de recursos, llegó a que los ingresos corrientes de la nación fuera del 47 %. Hoy, después de todos estos años y de varias reformas constitucionales y de centralismo, no ante recursos, la participación del Sistema General de Participación en los ingresos corrientes de la nación es de apenas del 21 %.

Cabe resaltar que el SGP, es el conjunto de recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) para su financiación.