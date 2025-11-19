En vivo
Blu Radio  / Nación  / Catherine Juvinao denuncia que los menores fallecidos en bombardeos no serían 15, sino 17

Catherine Juvinao denuncia que los menores fallecidos en bombardeos no serían 15, sino 17

La representante Catherine Juvinao hizo la denuncia en un debate de control político en la Cámara.

Así fue el bombardeo de las FFMM contra Clan del Golfo en Antioquia
Así fue el bombardeo de las FFMM contra Clan del Golfo en Antioquia.
Foto: Suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

