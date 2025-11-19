Catherine Juvinao denuncia que los menores fallecidos en bombardeos no serían 15, sino 17

Este miércoles se desarrolló un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Allí, la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció que, según información de Medicina Legal, los menores fallecidos en bombardeos serían 17.

“Nuestra denuncia hoy, ¿cuál es? Tenemos información de Medicina Legal de que no serían 15 menores muertos en bombardeos este año ni los años pasados. Tenemos información de que son 17 porque hay dos bombardeos más que se dieron en 2023 y en 2024 de los que no sabíamos. De los que no sabíamos. Medicina Legal tiene reportado que allí fallecieron dos menores, uno en un bombardeo y el otro en el otro”, dijo Juvinao.

Representante Cathy Juvinao Foto: X @CathyJuvinao

Según la representante, los bombardeos se habrían dado en Argelia, Cauca. Además, dijo que durante este Gobierno al menos 25 menores de edad han fallecido en acciones de la fuerza pública por arma de fuego.



Por otro lado, Juvinao aseguró que se han realizado ocho bombardeos durante el Gobierno Petro sobre los cuales aún no hay información acerca de la edad de las personas fallecidas.