Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Choque de versiones entre el ministro de Defensa y fiscal General por liberación de alias 'Calarca'

Choque de versiones entre el ministro de Defensa y fiscal General por liberación de alias ‘Calarca’

El ministro de Defensa aseguró que la Fuerza Pública está obligada a capturar a cualquier persona sorprendida en flagrancia.

