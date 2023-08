Cielo Rusinque confirma que será la nueva jefa de despacho: “Voy a estar cerca del presidente”

Cielo Rusinque, quien se desempeñaba como directora de Prosperidad Social, confirmó en Mañanas Blu que asumirá el rol de la nueva jefa de despacho en la administración del presidente Gustavo Petro . En conversación con Néstor Morales, Rusinque compartió detalles sobre su nueva posición en el Gobierno nacional y los cambios que se avecinan. Rusinque ahora estará más cerca del presidente, manejando su agenda, según dijo en Mañanas Blu.

"Voy a estar cerca al presidente, como se ha dicho desde ayer, vi que la noticia salió por algunos medios. Estamos pendientes de la materialización de de esa decisión. Lo voy a estar acompañando, sí, manejando la agenda y, bueno, lo que las obligaciones o tareas que él disponga y pues estamos esperando que eso se materialice en principio, entiendo será esta semana”, señaló.

“El presidente Petro no tiene ninguna enfermedad, tiene una agenda demasiado cargada”

Rusinque despejó los rumores sobre la salud del presidente y explicó que Petro no está enfermo, sino que enfrenta una agenda sobrecargada debido a su enfoque en resolver los problemas de fondo en cada reunión.

“La verdad es que se especula mucho. Yo lo que sí creo es que tenía, y lo veíamos, y lo veía, lo vi en muchas ocasiones, una agenda demasiado cargada. No previendo que las reuniones que él adelanta, y me consta porque hice parte de esas reuniones muchas veces, él no tiene el afán por cumplir, por llevar cumplimientos como simbólicos, como formales de llegarle a la gente, sino que él siempre que llega a una reunión o a un espacio, quiere resolver de fondo los inconvenientes que se presentan.”, añadió.

En ese sentido, Rusinque mencionó la importancia de utilizar a los ministros y otros funcionarios para cumplir con compromisos en todo el país, ya que Petro busca gobernar desde el territorio.

“Digamos eso lo que muestro es que no a todo, tampoco se puede gastar yendo a cada lugar, asumir casi que todos los conflictos, todas las problemáticas directamente para eso. Tiene también a los ministros y a los diferentes miembros del gabinete, pues para cumplir, pues el país es muy extenso”, puntualizó

Laura Sarabia regresa al Gobierno

Con el nombramiento de Rusinque como jefa de despacho, también se confirma el regreso de Laura Sarabia, quien asumirá un nuevo papel como directora de Prosperidad Social.

"Una trabajadora incansable, una mujer joven, brillante, que además viene, a diferencia de todo esto que se teje, de la poderosa o algo así, una mujer que no venía necesariamente un medio favorecido a través de sus estudios, logró surgir y salir adelante y que pues indudablemente, desde que llegó a la campaña del hoy presidente, se volvió determinante por su capacidad de trabajo. Entonces, personalmente, me gusta mucho la idea de que ella vuelva a Gobierno, pues por la capacidad demostrada, digamos, en el desempeño de cualquier labor", dijo.

Respecto a los cuestionamientos alrededor Laura Sarabia , quien salió del Gobierno por el escándalo de las chuzadas a su exniñera, Rusinque comentó que prima la presunción de inocencia.

"En un estado social de derecho, toda persona debe tener las debidas garantías, el debido proceso y la presunción de inocencia. Así que pues yo no veo por qué se crea todo un ambiente digamos como hostil ante una persona que no necesariamente se conoce, sino por unos relatos que allí que se tendrán que investigar", indicó.

Ante los comentarios sobre la gestión de la agenda presidencial y los incumplimientos de la agenda del presidente, Rusinque expresó: "Creo que sin lugar a dudas había un gran vacío con la salida de Laura. [...] Tengo la mejor voluntad para hacer esa tarea".