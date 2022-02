Arriesgan la vida: niños en Sucre y Córdoba usan canoas para llegar a sus colegios

Luego de cinco meses de inundaciones en varias zonas de Sucre y Córdoba, por el rompimiento del dique ubicado en la zona conocida como 'Cara de Gato', el sector ganadero, de la agricultura y el educativo se han visto afectados.

La corriente del río Cauca tiene bajo el agua las calles y algunos colegios de La Mojana, donde los niños en ocasiones deben utilizar canoas para llegar a las escuelas y ver sus clases.

Es el caso de 10 niños que viven en la vereda Los Nidos, y se ven obligados a remar durante varios minutos para arribar a la institución Educativa Gavalda, en Sucre.

"Unos diez estudiantes que están en la vereda de Los Nidos, que eso es en la frontera con Córdoba, me dicen que no pueden venir a la escuela porque en esa zona el agua todavía los tiene inundados y no tienen la forma. Algunos se arriesgan en venir y deben utilizar canoas para llegar", dijo Yasaris Regino, rectora de la Institución Educativa Gavalda.

A través de una fotografía, la rectora del colegio mostró la realidad que afrontan padres e hijos.

En la imagen se observan dos niños de aproximadamente nueve años, que, junto a su padre, desafían el agua que cubre a ambas regiones.

Con sus pequeñas manos navegan lo que antes eran unas calles despejadas, y su papá, con la mirada desviada porque afrontan dicha situación todos los días, intenta animar a los muchachos para que no se rindan.

En algunos sectores de La Mojana, el agua empieza a desaparecer porque hay época de sequía, pero el problema ahora es que se arreglen a tiempo las vías que se llevó la inundación.

"En el sector de nuestra institución como tal ya está bajando el agua, pero el problema ahora son las vías que quedaron destruidas por las inundaciones. En este momento unas maquinarias intentan arreglar las vías para que los niños puedan pasar", agregó la rectora.

En las poblaciones como Barcelona, Saltillo, Barandilla, Los Negros, Rondón y Mata de Caña, más de 300 niños se enfrentan en la misma situación.

Como muchas familias quedaron damnificadas, ahora no les alcanza para comprarle los útiles escolares a sus hijos y por eso piden apoyo del Gobierno.