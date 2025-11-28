En vivo
Colombia envía nuevo relevo al Sinaí: 136 militares parten a una de las misiones más exigentes

Colombia envía nuevo relevo al Sinaí: 136 militares parten a una de las misiones más exigentes

Después de más de seis meses de entrenamiento, el Batallón Colombia N.º 3 inicia un año de operaciones en el desierto egipcio, donde verificará el histórico acuerdo de paz entre Egipto e Israel.

