Ofrecen $200 millones de recompensa para ubicar a soldado desaparecido en Dabeiba, Antioquia

Ofrecen 200 millones de pesos de recompensa para ubicar al soldado Yiminson Mosquera Perea, desaparecido en el municipio de Dabeiba hace tres días tras combates con el Clan del Golfo. En estos mismos hechos, un cabo tercero fue asesinado

Más de 72 horas han pasado sin que se conozca rastro del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, del Batallón de Ingenieros N.º 17 “General Carlos Bejarano Muñoz”, lo que hizo que en las últimas horas las autoridades anunciaran una millonaria recompensa, con el fin de que la comunidad aporte información sobre su paradero.

El uniformado, parte de la Décima Séptima Brigada del Ejército, adelantaba labores de protección a la población civil con la tropa cuando sostuvieron combates con presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en la vereda Lopia, zona rural del municipio de Dabeiba, Occidente de Antioquia.

Durante el intercambio de disparos fue asesinado el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt. Asimismo, el mismo lunes 24 de noviembre el Ejército reportó la desaparición de Mosquera Perea, además de que aclaró que las tropas quedaron desplegadas en el área para la búsqueda, apoyados por el cuerpo de bomberos de esa localidad.



Desde ese día no ha habido noticias del uniformado, por lo que la Gobernación de Antioquia en coordinación con la Brigada 17 confirmaron la recompensa de 200 millones para quien de información que permita ubicarlo.

De acuerdo con el comunicado oficial de las fuerzas militares, los hechos se registraron durante el desarrollo de la operación fragmentaria N.º 004, adscrita a la orden de operaciones 037 “Neptuno”.

El Ejército reiteró que las operaciones militares continuarán en la zona "con el propósito de garantizar la vida y la integridad de los habitantes de esta región del país, en cumplimiento de su misión constitucional". Esto también para establecer la ubicación del uniformado del que no se tiene rastro.