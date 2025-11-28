En vivo
Ofrecen $200 millones de recompensa para ubicar a soldado desaparecido en Dabeiba, Antioquia

Se trata del militar Yiminson Mosquera Perea que lleva varios días sin saber de su paradero.

