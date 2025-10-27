Colombia le saca ventaja a Venezuela: proponen declarar la arepa como patrimonio cultural

La disputa por el origen de la arepa entre Colombia y Venezuela sigue generando conversación. Aunque ambos países comparten raíces históricas y el maíz es un alimento esencial en la región, el debate sobre su procedencia continúa siendo motivo de orgullo y rivalidad. Sin embargo, más allá de las diferencias, la arepa representa un símbolo que remite a la antigua Gran Colombia y que une a las dos naciones de una manera especial.

En ese contexto, el proyecto de ley 412 de 2025, presentado por la representante a la Cámara Ingrid Marlen Sogamoso, busca declarar la arepa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La iniciativa pretende, además, establecer el Día Nacional de la Arepa y reconocer al municipio de Ramiriquí, en Boyacá, como la Capital Nacional de la Arepa Campesina de Maíz, Cuajada y Mantequilla de Vaca.

El propósito central es reconocer a la arepa como un alimento ancestral, símbolo de identidad y práctica cultural transmitida de generación en generación. En especial, la versión boyacense representa un legado histórico, social y económico que refleja la conexión con las tradiciones campesinas.

Además, el proyecto propone fortalecer la economía popular, el turismo cultural y la gastronomía nacional mediante un plan que salvaguarde las técnicas, saberes y oficios asociados a la elaboración tradicional de este alimento.



Festival de la Arepa 2025 Foto: ImageFx

Normativa que beneficiará a los productores campesinos

La estrategia no busca únicamente declarar a la arepa como Patrimonio Cultural, sino también proteger el futuro de quienes la producen. Para ello, la propuesta contempla beneficios en distintos niveles:



Personas y comunidades: los productores artesanales y familias campesinas que elaboran arepas recibirán apoyo técnico y financiero del Estado para fortalecer sus conocimientos, mejorar la comercialización y preservar la tradición.

el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes coordinará la promoción y protección del patrimonio; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo incluirá la arepa en la oferta turística del país; y la Cancillería la promoverá en el exterior como símbolo de la gastronomía colombiana.

Entidades locales: la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Ramiriquí organizarán actividades culturales, académicas y gastronómicas que fortalezcan esta tradición.

Con ello, las familias campesinas y los productores tradicionales recibirán respaldo institucional, al tiempo que las regiones productoras ganarán visibilidad cultural y turística. La medida también busca que las productoras industriales respeten las prácticas artesanales, garantizando la autenticidad del producto.



¿Cuándo se celebrará el Día Nacional de la Arepa?

El proyecto establece en su artículo 2° que el Día Nacional de la Arepa se celebrará el domingo previo al feriado de San Pedro de cada año, coincidiendo con el Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa, en el municipio de Ramiriquí.

Con esta iniciativa, se pretende reivindicar la arepa como emblema de la identidad colombiana, garantizar su preservación cultural y promover el turismo gastronómico, reconociendo a Ramiriquí como el corazón de esta tradición ancestral.