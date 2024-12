“Colombia mantendrá relación con Venezuela, sin reconocer resultado electoral”: vicecanciller

El presidente Gustavo Petro llegó donde llegó a Uruguay para entregar la Cruz de Boyacá al expresidente uruguayo Pepe Mujica. Mientras el mandatario se alista para dos reuniones bilaterales con el presidente saliente y con el que llegara al poder en este país, el vicecanciller Jorge Rojas habló con los medios y se refirió a la postura de Colombia sobre Venezuela.

Insiste en que el gobierno colombiano no va a reconocer los resultados de las elecciones porque duda de la transparencia de estas, pero asegura que se mantendrán relaciones y una política de buena voluntad.

Sobre la invitación que recibió el presidente Gustavo Petro para asistir el 10 de enero, fecha en la que se posesionará un nuevo presidente en el vecino país, el vicecanciller aseguró que en su momento se dará una respuesta.

También afirmó que el gobierno colombiano ha solicitado garantías procesales para las personas detenidas en Venezuela por causas políticas.

Gustavo Petro afirma que los venezolanos ya no saben si su país es una democracia

El presidente, Gustavo Petro, dijo este martes que el pueblo venezolano ya no sabe si en su país hay una democracia o no, al tiempo que sugirió que ellos ya no quieren al chavismo en el poder.

Petro dijo que Hugo Chávez no entendió que era necesario hacer una transición del petróleo a energías limpias.

“Chávez no me lo entendió muy bien y ya no saben si es democracia, si no es revolución”, dijo.

En ese sentido, criticó que en Colombia se burlan de la migración de más de 1,5 millones de venezolanos que, según dijo, tienen un nivel escolar superior a los de los colombianos. A esta declaración se suma lo dicho por el presidente Gustavo Petro ayer desde San Andrés respecto a que el pueblo venezolano ya no quiere al gobierno de Nicolás Maduro.

Estas declaraciones serían la antesala de lo que ocurrirá el próximo 10 de enero. Fuentes cercanas a la Cancillería confirmaron que quien representará a Colombia en la posesión será el embajador Milton Rengifo.