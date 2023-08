“Colombia se paralizará; a los taxistas el Gobierno les dio un bombón de trapo”: líder camionero

Sigue la preocupación por parte del sector de transporte por cuenta del alza en los precios del combustible, entre ellos el gremio camionero, quien aseguran que se han visto mayoritariamente afectados por esta situación.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Carga, aseguró que, pese a que ellos se mueven en su mayoría por diésel, la protesta a la que se unirían sería más de manera solidaria, “nosotros tenemos que solidarizarnos con el pueblo colombiano, con todo el pueblo que usa gasolina. Porque hoy le está tocando a ellos y mañana nos va a tocar a nosotros”, dijo.

Más temprano, el ministro de Transporte, William Camargo, explicó los detalles de un nuevo mecanismo que busca implementar el Gobierno para controlar y diferenciar el precio de la gasolina para los taxistas en Colombia.

La propuesta surge como una respuesta a la protesta y el paro de los taxistas que se ha venido gestando debido al incremento en las tarifas de combustible en el país. El ministro Camargo afirmó que la idea es establecer una tarifa diferencial para la gasolina utilizada por los taxis , lo que implicaría una disminución en el precio del combustible de alrededor de 3.000 pesos por tanqueo.

Con respecto a esta iniciativa del Gobierno con el gremio taxista, Medrano señaló que se trata en pocas palabras de un “contentillo”, para que este sector no se manifieste.

“Eso es un bombo de trapo lo que les dieron. Nosotros lo que le estamos diciendo y pidiendo al señor presidente Gustavo Petro y al señor ministro de transporte es que cumplan su palabra”, añadió.

Al ser preguntado sobre un eventual bloqueo en las vías del país, aclaró que no buscan hacer ese tipo de manifestaciones y que por el contrario se vería reflejado en no hacer viajes.

“Por simple inercia. Si a su merced no le pagan lo que es correcto para transportar una mercancía del punto A al punto B y van perdidas, usted no hace el viaje. Entonces dice no, no puedo hacer el viaje porque no me alcanza ni siquiera para pagar el diésel. Entonces ahí está parado Colombia sin que nosotros estemos diciendo paren o vamos a inmovilizar. Pero no bloqueos pero si paro”, explicó.

