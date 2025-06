Colombia se volvió otra vez un paraíso para delincuentes y mafias: exministro Juan Carlos Pinzón

En Colombia se han registrado recientes atentados y otros actos violentos que ponen en juego la seguridad de los ciudadanos de los diferentes municipios. Al respecto habló el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien analizó la grave situación que vive el país actualmente.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga se pronunció sobre la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) respecto a la retirada de su esquema de seguridad.

"Esto no es un tema personal. Esto es un tema de país, en un país que estuviera avanzando en materia de seguridad, que viviera pacíficamente, nadie debería tener un esquema de seguridad. El Estado no debería asumir esos costos, pero estamos en el punto contrario", subrayó Pinzón.

A medida que el país enfrenta una escalada de violencia, como se evidenció con el intento de asesinato al senador Miguel Uribe Turbay, Pinzón destacó las deficiencias en la evaluación del riesgo por parte de las autoridades actuales.

La “sensación” de miedo y la inseguridad han calado hondo en la ciudadanía, mientras los informes de atentados y violencia se multiplican, según mencionó.

"Yo he venido siendo crítico, franco, directo frente a lo que está pasando en el país en materia económica, en materia de seguridad. El país tiene que recuperar un poco una senda de tranquilidad que hoy no tiene y he estado en total desacuerdo con la actitud y las provocaciones del presidente de la República; queda la sensación que no solo no hacen una buena evaluación de riesgo porque no está el personal idóneo que hace eso, ya no hay personal de Policía, personal militar. No hay personal entrenado en el exterior para estos temas”, explicó.

Pinzón apuntó que, desde la llegada del Gobierno actual, ha habido un debilitamiento deliberado de las fuerzas de seguridad. Insistió que "la capacidad de las fuerzas armadas se ha disminuido” y que no solo han salido personas clave, sino que se ha perdido la tecnología y experiencia en el campo de la inteligencia.

"Desde la llegada del Gobierno del presidente Petro, hay una postura deliberada por debilitar las fuerzas armadas. Han salido personas, se ha debilitado sus capacidades, no hay ni siquiera horas de vuelo para que los helicópteros puedan estar en respuesta a las necesidades de la seguridad”, recalcó.

El pie de fuerza es muy pequeño en todos los territorios del país, con lo cual ahí hay una situación de gravedad que hace, incluso, que la inteligencia no reaccione a tiempo y no puede actuar con la anticipación que se requiere para poder evitar muchas de estas cosas añadió el exministro.

El exministro describió cómo organizaciones del narcotráfico han internacionalizado el problema, aumentando su alcance y complejidad. Refiriéndose a la reciente ola de violencia que ha sacudido a Colombia en las últimas semanas, incluidas más de 20 acciones terroristas en un solo día, Pinzón enfatizó que esto es resultado de una debilitación de la respuesta estatal al crimen.

“Cuando hay un país que abre la puerta para que la criminalidad no sienta temor y se sienta cómodo, llegan y eso es lo que estamos viendo, que Colombia se volvió otra vez un paraíso para delincuentes y están llegando mafias internacionales: la mafia albanesa, la vieja mafia rusa que tiene conexiones en Europa. Las estructuras que están ubicadas en Bélgica, en particular, donde se ha vuelto uno de los sitios de mayor distribución de narcotráfico en el mundo", manifestó Pinzón.

La crítica principal que hizo al Gobierno es la falta de acción relevante y seria frente a estos desafíos, sugiriendo que la administración actual debe activar sus sistemas de inteligencia para abordar esta creciente amenaza.

La falta de respaldo efectivo a las fuerzas armadas, según él, ha expuesto a millones de colombianos al riesgo de la violencia. Por eso, recalcó que esto no es un asunto de colores políticos, “es el deber del Estado proteger a los ciudadanos”.