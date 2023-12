Colombia “tiene legitimidad” para hacer exploración al pecio del galeón San José, dice mincultura

El ministro de Cultura, Juan David Correa, expresó sentirse “orgulloso” por el trabajo que hoy los lleva a anunciar que Colombia hará una exploración y extracción de algunos materiales del galeón San José en 2024, bajo la legitimidad que tiene la Nación con este tesoro hundido desde el siglo XVIII cerca de Cartagena.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro contó que, durante ocho meses desde el Ministerio de Cultura, “se preparó una ruta con este escenario” para presentarla al presidente Gustavo Petro”, junto con la Armada Nacional, la Agencia de Defensa del Estado y demás entes que conforman la mesa técnica. Según explicó, el próximo año empieza a penas la primera fase.

“Esta primera fase comprende un primer momento de socialización, de contar cómo va a ser este proyecto de manera científica, en Cartagena en febrero, el próximo año, donde invitaremos por supuesto la prensa, a las personas que han sido críticas con el proceso; la Armada tendrá la exposición, el Icanh con sus arqueólogos y, obviamente, el director del proyecto, expondrán. Yo, por supuesto, estaré allí”, detalló.

Galeón San José – Foto: Facebook Sea Search Armada

¿Esta expedición tiene alguna incidencia en los pleitos que hay en torno al Galeón San José?

“No. Nosotros en este momento las diferencias jurídicas las estamos atendiendo a través de audiencias y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, como lo dije al principio, que está en esta mesa técnica informándonos constantemente sobre lo que están conversando en las audiencias. Yo he firmado un acuerdo de confidencialidad y no me puedo referir a los a los pleitos públicamente, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos absolutamente seguros que tenemos legitimidad para hacer esto y estamos además muy orgullosos de hacer un proyecto colombiano”, respondió.

Añadió que, entre marzo y mayo del próximo año, que comprenderá la segunda fase, será “el momento definitivo” para la extracción de algunos materiales que están en el lecho marino, esto, de acuerdo con la “estabilidad de las mareas y las posibilidades del clima”. En este punto fue enfático al decir que Colombia tiene total “legitimidad” para hacerlo.

Galeón San José / Foto: Archivo Presidencia

“No vamos a excavar nada. Simplemente vamos a extraer algunos de estos materiales para a través de un proceso científico, que incluye un primer momento de investigación submarina, ¿qué quiere decir esto? Subir el material antes de sacarlo del agua, hacer algún momento de investigación debajo el agua, pues hay mucha menos profundidad, por supuesto, en donde los humanos puedan estar y en un segundo momento sacarlo obviamente a la intemperie. Llevarlo al laboratorio del que ya dispone la Armada y allí se hagan los análisis científicos técnicos de cómo se comportan estos materiales y, en ese momento, ya tomar una segunda decisión de cómo podría plantearse el proyecto hacia el futuro”, reveló el ministro.

