Colpensiones dice que conceptos de magistrado recusado fueron solo insumo jurídico interno

En las últimas horas llegó a la Corte Constitucional un documento de 116 páginas que envió Colpensiones al despacho del magistrado Jorge Ibáñez, quien es ponente en la demanda que pide tumbar la Reforma Pensional.

Esto hace parte de las pruebas que pidió Ibáñez dentro del trámite de recusación contra el también magistrado Héctor Carvajal, recusado por Paloma Valencia en donde pide apartarlo de la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.

Allí señalan que, los informes de Héctor Carvajal sirvieron como insumo para definir posiciones jurídicas internas, pensando en la posibilidad en que se hiciera una audiencia entre los procesos judiciales de la Corte y Colpensiones fuera invitada.

“En cumplimiento de la función de supervisión de los contratos No. 070 de 2024 y 005 de 2025, el entonces Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales asignado, Doctor Jorge Eliécer Morales Acuña, recibió los siguientes informes del Dr. Héctor Alfonso Carvajal Londoño, que sirvieron de insumo para definir posiciones jurídicas internas de la entidad en relación con algunos temas de la ley”, se lee en los soportes.



Colpensiones certificó que todas las comunicaciones y entregables se recibieron en las fechas correspondientes y dentro de los términos contractuales.

Con esta documentación que fue allegada al despacho del magistrado Ibáñez, queda entonces que la Sala Plena de la Corte Constitucional se reúna y defina si Carvajal está o no impedido para participar en la discusión de una de las reformas de mayor interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro.