Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Colpensiones dice que conceptos de magistrado recusado fueron solo insumo jurídico interno

Colpensiones dice que conceptos de magistrado recusado fueron solo insumo jurídico interno

Colpensiones entregó a la Corte Constitucional, las copias de los conceptos que emitió el magistrado Héctor Carvajal sobre la reforma pensional. Esto, en el marco de la recusación contra Carvajal que pide sacarlo de la discusión por un presunto conflicto de intereses.

