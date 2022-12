Comisionado de Paz pidió a candidatos respetar participación política de Farc

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, pidió que, ahora que se están "calentando" los candidatos de cara a las elecciones presidenciales, se respete la incorporación política de las Farc.



"La inclusión política de las Farc es la estructura. Una guerrilla que deja las armas para hacer política y eso fue lo que le dije al presidente Uribe, sin eso no hay proceso de paz", sostuvo.



Sobre la afirmación de hacer “trizas” los acuerdos de paz, Jaramillo dijo que, a su juicio, se están cerrando todos los espacios de deliberación.



"Nosotros no somos amigos de las Farc, nos tratamos con respeto en la mesa. Me preocupa la política de miedo y polarización", explicó.



Sobre el Fallo de la Corte Constitucional dijo que sí puso unos límites, pero lo que hizo realmente fue validar el fast track.



"El Gobierno solo no puede implementar los acuerdos, se tiene que sumar la sociedad", expresó Jaramillo durante el foro 2020 de El Espectador.

Jorge Herrera