¿Cómo se debe reglamentar el género no binario?

La Corte Constitucional de Colombia ordenó este lunes a la Registraduría incluir, en un plazo máximo de seis meses, el género no binario en los documentos de identificación al resolver una acción de tutela de una persona que no se identificaba con su género. En la sentencia, el alto tribunal exhortó al Gobierno y a la Registraduría a " incluir la categoría 'no binario' entre los marcadores de sexo en el esquema de identificación ciudadana".

El tribunal, además, ordenó a que, "en conjunto, dispongan todo lo necesario para la puesta en marcha de este esquema de identificación, de modo que las personas no binarias que cumplan los demás requisitos previstos en relación con la corrección del componente sexo, puedan optar por esa categoría, con las mismas garantías de quienes se identifican oficialmente en forma binaria".

Sobre el tema, hablaron en Mañanas BLU Tomás Anzola, hombre trans y defensor de derechos humanos, así como los juristas Germán Humberto Rincón y la abogada Elizabeth Castillo.

"La persona no binaria no define su pensión", indicó Rincón, mientras que Castillo aseguró que todo el sistema legal colombiano "es binario, excepto unas sentencias",

"El tema es tener una mirada de amor para efectos de acompañamiento. No es tema de una moda, es un tema de sentir", indicó Rincón.