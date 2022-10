Comunidades rechazan trabajos en Ruta del Cacao por posible contagio de COVID- 19

Las comunidades que habitan en el bajo Lebrija, Santander, manifestaron su desacuerdo ante la empresa constructora de la Ruta del Cacao que va de Bucaramanga a Barrancabermeja y Yondó, de seguir realizando labores de construcción en medio de la emergencia nacional decretada por el coronavirus.

“Nosotros, la comunidad ya estamos en dialogo con la empresa, con la parte técnica y administrativa de la Ruta del Cacao y nuestra posición es que por ningún motivo nosotros vamos a permitir el ingreso de los trabajadores porque se puede presentar un contagio masivo de coronavirus en nuestra comunidad, es un tema de seguridad de salud”, dijo Raúl Castellanos, líder de la zona baja del municipio de Lebrija.

Publicidad

La posición de la comunidad se presenta porque la empresa Ferrocol que es la encargada de los trabajos en ese sector, habría expedido más de 200 permisos para que sus empleados puedan seguir trabajando en los túneles y en los viaductor de la vía a pesar de la crisis que se vive en este momento por la presencia del Covid – 19.

“Ya nosotros tomamos la decisión de que, si la Ruta del Cacao y su empresa Ferrocol no frenan los trabajos, nosotros cerraremos las vías de acceso por cualquier medio, porque nosotros no podemos permitir que nuestra comunidad, que es rural y vulnerable, de bajos recursos, que no tiene la posibilidad mínima de reacción ante una posible expansión de esta enfermedad, termine contagiada en grandes proporciones”, manifestó Castellanos.

Publicidad

La Concesionaria Ruta del Cacao señaló que algunos de sus trabajadores están guardando la cuarentena.

#ComunicadoDePrensa La Concesionaria Ruta del Cacao informa a la comunidad que la operación de la vía continúa con normalidad. Personal de obra y administrativo acata el aislamiento preventivo. Más información en el comunicado de prensa ⬇️ pic.twitter.com/VETtAznKrl — CRutadelCacao (@CRutadelCacao) March 26, 2020

Publicidad