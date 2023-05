"Con entrevista inflaron puntaje de Carlos H. Rodríguez para elegirlo contralor": Jennifer Pedraza

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la representante Jennifer Pedraza habló sobre la demanda que interpuso y que terminó tumbando la elección del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, decisión que tomó el jueves el Consejo de Estado.

Según Pedraza, gracias a una entrevista, que el entonces presidente del Congreso, Roy Barreras , introdujo en el proceso, inflaron el puntaje para asegurar la elección de Rodríguez como contralor.

“Roy Barreras se cogió de esos fallos de la tutela para decir: montemos una tercera lista. Además, esa tercera lista la vamos a montar sobre la base de una entrevista que vamos a hacer, a la que le vamos a poner un puntaje arbitrario y el que gane en ese puntaje es el que va a encabezar la lista. Y oh sorpresa, ganó Carlos Hernán Rodríguez cuando todo el mundo ya sabía que esto era lo que iba a pasar”, dijo.

Pedraza explicó que el proceso de selección del contralor general comienza con un examen en el que se eligen los 20 mejores puntajes. A partir de ahí, se seleccionan los últimos 10 finalistas considerando también sus hojas de vida. Según la representante , el Congreso pasado creó una lista inicial que no cumplía con el criterio de paridad de género, lo cual llevó a corregir el error para formar una nueva lista. No obstante, según las acusaciones de Pedraza, el expresidente del Senado Roy Barreras aprovechó esta situación para crear una tercera lista sin ningún sustento legal, en la cual inflaron artificialmente el puntaje de Carlos Hernán Rodríguez.

“Lo que hicieron fue viciar el trámite, violar lo que establece la Constitución y la ley que reglamenta el método para elegir a la Contraloría. Yo lo que he estado denunciando desde el principio, desde hace siete meses, es que, si realmente estamos hablando de un cambio en la política de Colombia, tenemos que empezar porque los entes de control sean independientes. ¿Qué es lo que les interesa tapar? O sea, si realmente queremos que se transforme la política en Colombia, no hay ninguna preocupación porque se elija, no debería haber ninguna preocupación porque haya un contralor, un fiscal o un procurador independientes del Gobierno”, argumentó.

Las acusaciones de Pedraza llevaron al Consejo de Estado a pronunciarse sobre el caso y anular la elección de Carlos Hernán Rodríguez. El Consejo de Estado consideró que el proceso de selección estuvo viciado y que se tomaron decisiones arbitrarias para inflar el puntaje del contralor saliente.

Ante esta situación, Carlos Hernán Rodríguez emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que expresó su respeto y acatamiento a las decisiones judiciales. Además, manifestó que su abogado y equipo jurídico tomarán las acciones que consideren pertinentes.

“Respeto y acato las decisiones Judiciales. Lo más importante es Colombia y su estabilidad Institucional. @CGR_Colombia activa y altiva ad portas de su centenario cumpliendo su labor misional. Mi abogado y equipo jurídico adelantará las acciones que consideren pertinentes”, escribió.