Condenan a subintendente (r) por robar más de $850 millones de la Policía

Jhon Harley González Espitia, subintendente en retiro de la Policía Nacional, fue condenado por el Juzgado del Departamento de Policía del Meta tras apropiarse de recursos pertenecientes a la institución. Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, cuando González transfirió a su cuenta personal $850 millones que estaban destinados a la Policía del municipio de Soacha.

El exuniformado tenía acceso a estos fondos debido a que se desempeñaba como tesorero de la Policía de Cundinamarca. El dinero estaba asignado a un convenio con la Policía de Soacha para fortalecer la seguridad vial y los controles de tránsito y transporte en el municipio.

“Resulta más que probado en el proceso que el subintendente (r) González Espitia, aprovechando su condición de tesorero, así como el manejo de las claves y cuentas requeridas para el movimiento de los dineros que ingresaban al departamento por diferentes conceptos, estando autorizado para tal actividad, se apropió en provecho suyo de la suma de $850.000.000”, señala la sentencia.

El fallo judicial impuso al procesado una condena de 140 meses de prisión y una multa equivalente a 885 salarios mínimos legales vigentes. Además, González fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 11 años y medio.



El despacho también emitió una orden de captura en su contra y solicitó circular roja de Interpol, pues deberá responder por los delitos de peculado por apropiación heterogéneo y sucesivo, prevaricato por omisión y acceso abusivo a un sistema informático.