Congreso aprueba ampliar por diez años los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

Con esta decisión, los PDET, creados para impulsar la transformación social y económica de las zonas más afectadas por el conflicto armado, tendrán continuidad hasta el año 2037. La iniciativa fue presentada por las curules de paz y recibió el respaldo mayoritario en el Senado.

El director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, explicó que la prórroga busca garantizar la consolidación de los avances logrados y atender los retos pendientes. “Aunque se han logrado progresos como la reducción de la pobreza multidimensional en más de ocho puntos y el fortalecimiento institucional de alcaldías y gobernaciones PDET, aún falta camino para lograr una transformación estructural de los territorios”, señaló.

Congreso de la República Foto: Blu Radio

Delgado resaltó que los municipios PDET abarcan más de un tercio del territorio nacional, concentran una alta presencia de población étnica y comunidades rurales, y poseen ecosistemas de gran valor ambiental. Según dijo, los próximos años serán clave para consolidar economías legales, mejorar la infraestructura local y fortalecer la gestión territorial.

Por su parte, Diógenes Quintero, representante de la curul de paz del Catatumbo, indicó que la extensión permitirá que el Estado mantenga su presencia en los territorios y continúe los procesos de desarrollo iniciados. “Son diez años más de oportunidad para transformar las condiciones de vida de campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas”, afirmó.



Con la aprobación de esta ley, los PDET contarán con una nueva fase de ejecución orientada a cerrar brechas sociales y económicas, fortalecer las instituciones locales y avanzar en la construcción de paz desde las regiones.