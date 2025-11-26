En vivo
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Congreso aprueba ampliar por diez años los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

Congreso aprueba ampliar por diez años los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

El Congreso de la República aprobó la ley que extiende por diez años más la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que cubren 170 municipios del país priorizados en el acuerdo de paz.

